В Красноярске погиб мужчина при пожаре на Калинина (видео)

Сообщение о пожаре в доме по адресу Калинина, 175«б» поступило ночью с 9 на 10 июля. Когда первое подразделение приехало на место, из окна квартиры на 22-м этаже 25-этажного дома шел дым. К этому времени самостоятельно из дома эвакуировались 60 человек, среди них 10 детей.