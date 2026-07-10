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В Красноярске погиб мужчина при пожаре на Калинина (видео)

В Красноярске ночью с 9 на 10 июля произошел пожар в доме на улице Калинина, 175Б. Об этом сообщили в МЧС.

В Красноярске в ночном пожаре погиб человек, сообщили в краевом управлении МЧС России.

Сообщение о пожаре в доме по адресу Калинина, 175«б» поступило ночью с 9 на 10 июля. Когда первое подразделение приехало на место, из окна квартиры на 22-м этаже 25-этажного дома шел дым. К этому времени самостоятельно из дома эвакуировались 60 человек, среди них 10 детей.

Пожарные сообщили, что огонь повредил 30 квадратных метров. В пожаре погиб 37-летний мужчина, также пострадала женщина.

Предварительной причиной пожара в МЧС назвали неосторожность при курении. Пожар тушили 37 человек и 12 единиц техники.

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