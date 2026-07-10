Посетители Московского зоопарка смогут увидеть самую редкую сову мира

«Сотрудники даже высадили растительность из их родных лесов — бамбучник, рододендрон Фори (реликтовый вид), манчжурский дуб и белокопытник. Вдоль вольера растут сосны и ели, которые создают естественный барьер, при этом не мешая обзору — это важная деталь, ведь Кусака и Лесная еще только привыкают к посетителям», — подчеркнула Акулова.