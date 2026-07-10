Посетители Московского зоопарка смогут увидеть самую редкую сову мира

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Рыбных филинов теперь можно увидеть в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, сообщили в столичном зоосаде.
«Пару рыбных филинов по имени Кусака и Лесная высадили в экспозиционный вольер. Теперь на обзорной экскурсии посетители смогут увидеть самую редкую сову мира», — говорится в сообщении в канале Московского зоопарка на платформе «Макс».
В просторном вольере, построенном с учетом особенностей местообитания рыбных филинов, есть все необходимое, отметила гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова, слова которой приводятся в сообщении.
«Сотрудники даже высадили растительность из их родных лесов — бамбучник, рододендрон Фори (реликтовый вид), манчжурский дуб и белокопытник. Вдоль вольера растут сосны и ели, которые создают естественный барьер, при этом не мешая обзору — это важная деталь, ведь Кусака и Лесная еще только привыкают к посетителям», — подчеркнула Акулова.
Главная задача центра воспроизводства в работе с островными рыбными филинами — предотвратить исчезновение птицы путем создания резервной популяции в условиях зоопарка, уточнили в зоосаде.