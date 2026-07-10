В Перми запустят ночные дополнительные рейсы трамваев

Дополнительные трамвайные рейсы маршрутов № 4, № 5 и № 12 отправятся 12 июля в 03:15 от остановки «Станция Пермь-2» до своих конечных остановок — «Микрорайон Висим», «Велта» и «Школа № 107» соответственно.