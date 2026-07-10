В Перми запустят ночные дополнительные рейсы трамваев

Администрация Перми сообщила об организации временных ночных трамвайных маршрутов. Трамваи развезут по домам гостей фестиваля «Небесная ярмарка».
Дополнительные трамвайные рейсы маршрутов № 4, № 5 и № 12 отправятся 12 июля в 03:15 от остановки «Станция Пермь-2» до своих конечных остановок — «Микрорайон Висим», «Велта» и «Школа № 107» соответственно.
Электропоезд № 7167 «Кишерть — Пермь-2» отправится со станции "Кишерть в 00:30. В Кунгур электричка прибудет в 00:49 и отправится в 00:50.
Следующии остановки, а пути следования: «Шпальник» — 00:53−01:00, «Иренский» — 01:08−01:09, «Ергач» — 01:21−01:22, «Кукуштан» — 01:44−01:45, «Юг» — 01:58−01:59, «Мулянка» — 02:09−02:10, «Ферма» — 02:27−02:28, «Липовая Гора» — 02:34−02:35, «Бахаревка» — 02:39−02:40, 1436 км — 02:47−02:48. Прибытие на станцию «Пермь-2» — 02:50.