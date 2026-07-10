Почти 14 тыс. участников ярмарки трудоустройства уже приступили к работе

Около 14 тыс. участников федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства, которая является частью нацпроекта «Кадры», вышли на работу в первые 10 дней после его проведения. Больше всего граждан, уже приступивших к работе, — в Нижегородской и Новосибирской областях, Республике Башкортостан, Москве и Пермском крае, сообщается на сайте Минтруда РФ.
«Всероссийская ярмарка трудоустройства ежегодно помогает тысячам людей находить работу, а компаниям — подбирать сотрудников. За первые 10 дней после федерального этапа, по оперативным данным, почти 14 тысяч участников ярмарки вышли на работу: среди них как опытные специалисты, так и ребята, которые нашли свою первую работу, и, конечно, ветераны спецоперации», — рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
В топ‑10 по количеству трудоустроенных участников федерального этапа ярмарки вошли Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Кировская область, Красноярский край, а также Оренбургская и Смоленская области.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.