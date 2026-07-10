Почти 14 тыс. участников ярмарки трудоустройства уже приступили к работе

«Всероссийская ярмарка трудоустройства ежегодно помогает тысячам людей находить работу, а компаниям — подбирать сотрудников. За первые 10 дней после федерального этапа, по оперативным данным, почти 14 тысяч участников ярмарки вышли на работу: среди них как опытные специалисты, так и ребята, которые нашли свою первую работу, и, конечно, ветераны спецоперации», — рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.