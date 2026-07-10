Два пермских вуза вошли в топ-100 университетов страны

Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) и Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) вошли в топ-100 вузов России. Соответствующий рейтинг за 2026 год опубликовал «Интерфакс». Так, ПНИПУ занял в списке 54 — 55 место, набрав 414 из 1000 оценочных баллов. ПГНИУ достиг результата в 387 баллов, тем самым заняв 75 — 76-е место.