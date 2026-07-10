МВД не фиксировало случаи торговли бензином с рук в Нижегородской области

В Нижегородской области не фиксировались случаи незаконной торговли бензином и мошенничеств, связанных с этим. От нижегородцев обращений не поступало, рассказали «Живем в Нижнем» в ГУ МВД по региону.
Ранее сообщалось, что на фоне топливного кризиса активизировались местные перекупщики. Они создают каналы, в которых размещают объявления о продаже бензина с «секретных бензовозов» якобы из-за границы. Но при этом пока не происходило ничего такого, во что пришлось бы вмешаться правоохранителям.
Тем временем по России случаи нелегальной торговли уже фиксировались. Так, в Краснодаре задержали 22-летнего молодого человека, который прямо из багажника торговал бензином и дизелем по 187 рублей за литр, передает «Кубань Информ». При обыске у него обнаружили 240 литров топлива.
Продажа бензина считается нелегальной, если речь идет о систематической торговле, но при этом торговец не зарегистрирован как ИП или юрлицо и не платит налоги. Кроме того, бензин нужно продавать в соответствии с правилами пожарной и промышленной безопасности, ведь он может легко загореться.
Если продавец незаконно занимается предпринимательством, ему грозит штраф от 500 до 2000 рублей. Именно такое наказание ждало краснодарца. А вот если нелегальная деятельность причинила крупный ущерб гражданам, организациям или государству (более 3,5 млн рублей), злоумышленник может получить штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов или арест до шести месяцев. Если преступление совершила организованная группа, то возможно лишение свободы на срок до пяти лет.
Нижегородцев также предупредили об ответственности за перевозку бензина в канистрах.