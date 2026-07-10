МВД не фиксировало случаи торговли бензином с рук в Нижегородской области

Если продавец незаконно занимается предпринимательством, ему грозит штраф от 500 до 2000 рублей. Именно такое наказание ждало краснодарца. А вот если нелегальная деятельность причинила крупный ущерб гражданам, организациям или государству (более 3,5 млн рублей), злоумышленник может получить штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов или арест до шести месяцев. Если преступление совершила организованная группа, то возможно лишение свободы на срок до пяти лет.