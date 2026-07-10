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Роспотребнадзор: четыре пляжа Казани не соответствуют гигиеническим требованиям

По результатам проверки Роспотребнадзора, четыре пляжа в Казани не соответствуют гигиеническим требованиям. Это пляжи «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Большое Лебяжье» и «озеро Глубокое».

Роспотребнадзор также представил список безопасных для отдыха и купания пляжей в Татарстане. На сегодня результаты исследований воды соответствуют гигиеническим требованиям на 13 пляжах:

пляж мкр. Заинск-2 в Заинске; пляж с зоной активного отдыха, Буинский район, деревня Мещеряково; пляж на южной окраине Елабуги; городской пляж «Кама», Нижнекамский район, поселок Красный Ключ; городской пляж Набережных Челнов; Карабашское водохранилище «Аквапарк», Бугульминский район; пляж «Юность» в Чистополе; пляж парка «Кондурча» в Нурлате; городской пляж и пляжный комплекс «Нократ» в Мамадыше; пляж «Сувар», Алькеевский район, село Сиктерме; пляж «Городское озеро» в Альметьевске; пляж «Комсомолец» в Зеленодольске; пляж «Лето» в Камском Устье.

«Управление не рекомендует купаться на пляжах, которые не имеют разрешительного документа и на которых вода не соответствует установленным требованиям», — сообщили в Роспотребнадзоре по РТ.

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