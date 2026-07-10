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Бывшему первому вице-мэру Орла отказали в отмене приговора за превышения

Орловский областной суд отклонил жалобу защиты бывшего первого заместителя мэра областного центра Вадима Ничипорова на его приговор за превышение полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Как сообщили в апелляционной инстанции, наказание в виде трех лет лишения свободы оставлено в силе.

Источник: Коммерсантъ

Орловский областной суд отклонил жалобу защиты бывшего первого заместителя мэра областного центра Вадима Ничипорова на его приговор за превышение полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Как сообщили в апелляционной инстанции, наказание в виде трех лет лишения свободы оставлено в силе.

В суде установлено, что в 2021—2022 годах по поручению чиновника три перевозчика за счет собственных средств поставили остановочный павильон на улице Кузнецова, оплатили приобретение офисной мебели и ремонтные работы в кабинетах городской администрации. Их затраты превысили 220 тыс. руб. После жалоб предпринимателей на поборы чиновник инициировал в их отношении проверки, после которых муниципальные контракты с ними были разорваны.

Вину Ничипоров не признал. Его защита просила отменить приговор и оправдать экс-чиновника.

Вадима Ничипорова задержали в июне 2024 года. К тому времени на посту первого вице-мэра Орла он отработал почти полтора года. Приговор ему вынес Советский райсуд Орла в марте этого года.