Бывшему первому вице-мэру Орла отказали в отмене приговора за превышения

В суде установлено, что в 2021—2022 годах по поручению чиновника три перевозчика за счет собственных средств поставили остановочный павильон на улице Кузнецова, оплатили приобретение офисной мебели и ремонтные работы в кабинетах городской администрации. Их затраты превысили 220 тыс. руб. После жалоб предпринимателей на поборы чиновник инициировал в их отношении проверки, после которых муниципальные контракты с ними были разорваны.