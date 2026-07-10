В Красноярском крае благоустраивают 33 общественных пространства

В Красноярском крае обновляют 33 общественные территории в 24 муниципалитетах. Их выбрали жители во время голосования в прошлом году.
Работы идут по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Сейчас завершается обустройство сквера «Огни Саян» в Шушенском, сквера на улице Прохорова в Заозерном, территории возле Молодежного центра в Норильске и сквера на улице Тимирязева в Минусинске.
Еще пять объектов находятся в высокой степени готовности. Это сквер в микрорайоне Судоверфь в Енисейске, сквер на улице У. Громовой в Уяре, сквер Защитников Отечества в Дивногорске, сквер на улице Кретова в Минусинске и пешеходная зона на улице Норильской в Шарыпове.
«Камеры видеонаблюдения установлены на каждой стройплощадке, отслеживаем ход работ в режиме реального времени. Все должно быть выполнено по проектам благоустройства, которые разрабатываются с учетом пожеланий жителей и при участии местных администраций», — рассказала заместитель министра строительства и ЖКХ Красноярского края Ирина Котельникова.
Территории для благоустройства ежегодно выбирают жители 24 муниципалитетов края с населением более 10 тыс. человек. Пространства, которые набирают больше всего голосов, обновляют на следующий год.