В Красноярском крае благоустраивают 33 общественных пространства

Еще пять объектов находятся в высокой степени готовности. Это сквер в микрорайоне Судоверфь в Енисейске, сквер на улице У. Громовой в Уяре, сквер Защитников Отечества в Дивногорске, сквер на улице Кретова в Минусинске и пешеходная зона на улице Норильской в Шарыпове.