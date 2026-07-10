В полях Самофаловки под Волгоградом ФСБ и ОМОН искали и нашли нелегалов

По информации правоохранительных органов, в отдел полиции были доставлены 56 иностранных граждан. Шесть человек привлекли к ответственности за незаконную трудовую деятельность (ст. 18.10 КоАП РФ, одного — за нарушение правил въезда или режима пребывания (ст. 18.8 КоАП РФ).