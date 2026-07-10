В полях Самофаловки под Волгоградом ФСБ и ОМОН искали и нашли нелегалов

В Городищенском районе Волгоградской области прошла масштабная проверка сельхозугодий и складских помещений. Рейд провели сотрудники Управления ФСБ России, полицейские и ОМОН. Как сообщает ИА «Высота 102», силовики нагрянули в Самофаловское сельское поселение накануне.
По информации правоохранительных органов, в отдел полиции были доставлены 56 иностранных граждан. Шесть человек привлекли к ответственности за незаконную трудовую деятельность (ст. 18.10 КоАП РФ, одного — за нарушение правил въезда или режима пребывания (ст. 18.8 КоАП РФ).
— Три мигранта решено выдворить из России с запретом на въезд на 5 лет и штрафом по 2 тысячи рублей, — сообщили информагентству в силовых структурах.
Кроме того, сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности работодателя, который допустил нарушения при использовании иностранной рабочей силы (ст. 18.15 КоАП РФ).
Рейды на сельхозпредприятиях региона продолжаются — силовики намерены и дальше проверять законность пребывания и трудоустройства мигрантов на полях Волгоградской области.
Ранее сообщалось о рейдах в Калачевском районе Волгоградской области — полиция и ФСБ искали нелегалов на автодорогах и по местам традиционного трудоустройства мигрантов. А накануне проверке подверглись цыганские хоромы в Калачевском районе — там искали наркотики, оружие и боприпасы.
Основная цель подобных профилактических мероприятий — предотвращение тяжких преступлений на территории Волгоградской области и своевременное выявление лиц, склонных к их совершению.
Фото: оперативная съемка.