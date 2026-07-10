В Беларуси работодатель оформил работникам медстраховку, но стал нарушителем

Белорусы пожаловались на работодателя, оформившего им медицинские страховки, рассказали в Национальном центре защиты персональных данных (НЦЗПД).
Так, в Центр поступили жалобы на нанимателя из-за оформления медстраховки для работников. Причиной стало то, что работодатель не уведомил работников о том, что их персональные данные будут переданы страховой организации для оформления договоров добровольного медицинского страхования.
Когда центр обратился к нанимателю, тот сослался на коллективный договор. Однако выяснилось, что в колдоговоре не предусмотрена подобная передача личных данных, но также не учтены интересы работников, не желающих участвовать в страховании.
— Было установлено, что обработка данных нарушала закон, — констатировали в НЦЗПД.
Нанимателю рекомендовали устранить нарушения, а также обеспечить правовые основания для обработки данных. В частности, должно быть получено согласие работников или изменен коллективный договор.
Тем временем прокурор не дал белоруске заплатить 1600 рублей за консультацию по кредиту.
Еще сервис автоматической оценки квартир стал доступен во всех областных центрах Беларуси.