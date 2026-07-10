28 тысяч донаций крови совершили жители Нижегородской области за полгода

С января по июнь донорскую кровь сдали более 16,2 тысячи человек. Всего было выполнено почти 24,1 тысячи донаций цельной крови, свыше 3,1 тысячи донаций плазмы и более одной тысячи донаций тромбоцитов. По словам специалистов, регулярное участие жителей региона в донорском движении позволяет своевременно обеспечивать потребности медицинских организаций.