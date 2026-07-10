28 тысяч донаций крови совершили жители Нижегородской области за полгода

Более 28,3 тысячи безвозмездных донаций крови и ее компонентов совершили жители Нижегородской области за первое полугодие 2026 года. Об этом сообщили в Нижегородском областном центре крови имени Н. Я. Климовой.
С января по июнь донорскую кровь сдали более 16,2 тысячи человек. Всего было выполнено почти 24,1 тысячи донаций цельной крови, свыше 3,1 тысячи донаций плазмы и более одной тысячи донаций тромбоцитов. По словам специалистов, регулярное участие жителей региона в донорском движении позволяет своевременно обеспечивать потребности медицинских организаций.
Как отметил главный внештатный специалист-трансфузиолог министерства здравоохранения Нижегородской области Сергей Абрамов, с начала года нагрудный знак «Почетный донор России» получили еще 363 жителя региона. Сейчас в области насчитывается более 29,5 тысячи обладателей этого звания, а также ведется подготовка к первому вручению знаков «Заслуженный донор Нижегородской области».
Ранее сообщалось, что нижегородский коэффициент рождаемости превысил среднероссийский.