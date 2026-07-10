ХК «Торпедо» расторг контракт с защитником Богданом Конюшковым

Хоккейный клуб «Торпедо» в Нижнем Новгороде официально сообщил о техническом расторжении контракта с защитником Богданом Конюшковым. Информация появилась в социальных сетях команды.
Решение связано с планами 23‑летнего спортсмена заключить двустороннее соглашение с клубом НХЛ «Монреаль Канадиенс». При этом хоккеист не покидает нижегородскую команду: по условиям договорённости Конюшков останется в составе «Торпедо» на правах аренды и будет выполнять свои обязательства перед клубом вплоть до конца мая следующего года.
В пресс‑службе ХК «Торпедо» отдельно подчеркнули, что сотрудничество с игроком продолжается — он по‑прежнему является частью команды и будет защищать её цвета в течение оговорённого срока.
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