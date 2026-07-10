Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде мужчина порезал знакомого ножом во время ссоры в гостях

В Калининграде полицейские задержали 42-летнего мужчину по подозрению в нанесении ножевых ранений знакомому. Инцидент произошёл в квартире на Ленинградском районе, куда 39-летний житель области пришёл в гости к своей сестре. Как установили в ОМВД, между гостем и сожителем женщины возник конфликт из-за личной неприязни. Ссора переросла в драку, в ходе которой хозяин квартиры…

Источник: Янтарный край

В Калининграде полицейские задержали 42-летнего мужчину по подозрению в нанесении ножевых ранений знакомому. Инцидент произошёл в квартире на Ленинградском районе, куда 39-летний житель области пришёл в гости к своей сестре.

Как установили в ОМВД, между гостем и сожителем женщины возник конфликт из-за личной неприязни. Ссора переросла в драку, в ходе которой хозяин квартиры несколько раз ударил приятеля ножом в предплечье. Женщина разняла мужчин и сама отвезла брата в больницу. Медики оказали пострадавшему помощь и сообщили о происшествии в полицию.

Подозреваемого задержали и доставили в отдел. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 112 УК РФ — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Максимальная санкция по этой статье — до пяти лет лишения свободы.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше