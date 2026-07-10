В Калининграде мужчина порезал знакомого ножом во время ссоры в гостях

В Калининграде полицейские задержали 42-летнего мужчину по подозрению в нанесении ножевых ранений знакомому. Инцидент произошёл в квартире на Ленинградском районе, куда 39-летний житель области пришёл в гости к своей сестре. Как установили в ОМВД, между гостем и сожителем женщины возник конфликт из-за личной неприязни. Ссора переросла в драку, в ходе которой хозяин квартиры…