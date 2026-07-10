Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Убитую матерью пятилетнюю девочку из Ачинска похоронят 11 июля

Мать ушла с девочкой из дома, отвела в безлюдное место и задушила.

Тело пятилетней девочки из Ачинска предадут земле в субботу, 11 июля. Похороны пройдут на городском кладбище. Об этом сообщает ТАСС со сслкой на экстренные службы региона.

Накануне 32-летняя мать ребёнка была задержана и призналась в убийстве. Женщина пояснила, что мотивом стали неприязненные отношения с мужем, матерью и собственной дочерью. Она ушла с девочкой из дома, отвела в безлюдное место и задушила.

9 июля ей предъявили обвинение по статье «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Суд отправил женщину под стражу.

Ранее мы сообщали, что мать из Ачинска показала следователям, как убила пятилетнюю дочь.