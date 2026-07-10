Убитую матерью пятилетнюю девочку из Ачинска похоронят 11 июля

Накануне 32-летняя мать ребёнка была задержана и призналась в убийстве. Женщина пояснила, что мотивом стали неприязненные отношения с мужем, матерью и собственной дочерью. Она ушла с девочкой из дома, отвела в безлюдное место и задушила.