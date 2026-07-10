В Волгограде к 16-этажке на ул. Пархоменко подведут циркуляционный водопровод

— Новый участок присоединяют к действующему контуру циркуляции в подвале дома № 2 по улице Двинской. Но прежде специалисты подрядной организации заменят старые трубы — от подвала до центрального теплового пункта. Всего обновят около 500 метров трубопровода, — сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.