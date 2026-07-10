Туроператоры оценили потенциал Светлоярского района Волгоградской области

Инфотур в Светлоярский район Волгоградской области организовали для туроператоров в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в центре развития туризма и международного сотрудничества региона.
В рабочем поселке Светлый Яр участники ознакомились с полным циклом выращивания осетровых — от мальков до взрослых особей. Они выделили ключевые точки для построения экскурсионного маршрута, а также рассмотрели перспективы развития инфраструктуры для туристов. В поселке Нариман туроператоры изучили специфику выращивания редких осетровых пород.
В экопространстве Светлоярского района участники погрузились в концепцию семейного экотуризма. Они смогли пообщаться с домашними животными, осмотреть территорию и гостевые домики. По итогам поездки специалисты приступят к проработке вариантов включения объектов Светлоярского района в действующие туристические программы. Это позволит привлечь разные категории путешественников — от семейных групп до ценителей агро‑ и экотуризма.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.