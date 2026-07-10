В Алтайском крае проходит профильная географическая смена «Мир открытий»

Профильная географическая смена «Мир открытий» проходит с 5 по 11 июля в Алтайском крае по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в министерстве образования и науки региона.
Участниками стали 48 школьников из разных городов и районов Алтайского края. Образовательная программа объединила лучшие практики проектов Алтайского краевого отделения Русского географического общества. Среди них — «Водный дозор» и проект «НашНатуралист для особо охраняемых природных территорий».
В течение недели юные географы проводят полевые исследования, экологический мониторинг водных объектов, посещают занятия по ориентированию и картографии, а также изучают основы горного туризма. Ребята работают с современным исследовательским оборудованием, совершают экскурсии по экологическим тропам, изучают природу Алтайского района и встречаются с преподавателями и специалистами Русского географического общества.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.