Астрономы впервые проследили за финальным формированием «зародыша» звезды

Японские и европейские астрономы существенно дополнили эти сведения в ходе наблюдений за протозвездой L1544. Она расположена в молекулярном облаке Тельца — ближайших к нам звездных яслях, которые удалены от Солнечной системы всего на 460 световых лет. Этот «зародыш» звезды находится на последних фазах развития, что побудило ученых попытаться найти в нем свидетельства существования так называемой амбиполярной диффузии. Так астрофизики-теоретики называют процесс, в ходе которого присутствующие в облаках газа и пыли ионы начинают активно взаимодействовать с магнитным полем протозвезды и ослаблять его. Это приводит к тому, что их движение замедляется. При этом окружающие их нейтральные молекулы устремляются к центру формирующегося светила, что приводит к его гравитационному коллапсу и запуску термоядерных реакций.