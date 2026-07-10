Эксперт Никонов рассказал нижегородцам, как уберечься от летней жары

В период летнего зноя важно защищать голову от солнца, а желудок от перегрузок, напомнил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем МАКС-канале «Бокал прессека».
По его словам, легче переносить жару без последствий для здоровья поможет соблюдение следующих простых правил:
— Принимайте пищу только в утренние и вечерние часы. Днем лучше дать организму разгрузку, чтобы диафрагма не давила на другие органы;
— Пейте больше обычной или минеральной воды, но не сладкую газировку. Хорошо утоляет жажду вода с лимоном, мятой, базиликом, а также кисломолочные напитки без сахара. Употреблять в жару алкогольные напитки не рекомендуется;
— Не забывайте периодически проветривать помещение, если внутри работает кондиционер. В противном случае кислородное голодание мозга снизит концентрацию внимания;
— Охлаждайте запястья под струей холодной воды. Вены в районе запястий охладятся, что снизит температуру кровотока и даст телу ощущение прохлады.
Никонов отметил, что в жару нужно быть особенно осторожным с приемом лекарств. Слабительные, мочегонные и препараты от давления сгущают кровь и усиливают обезвоживание.
«Ряд лекарств резко повышают чувствительность кожи к солнечным лучам, вызывая фотоаллергические реакции: антибиотики тетрациклиного ряда, фторхинолоны, сульфаниламиды, а также противогрибковые, сахаропонижающие препараты, статины и ибупрофен, входящий в состав популярных обезболивающих НПВС», — говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня в Нижнем Новгороде ожидается +30 и без осадков.