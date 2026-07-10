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Зашли в лес на пару часов и исчезли: кого ищут в Челябинской области

Сразу несколько поисковых операций прошли в Челябинской области за последние сутки. Южноуральцы отправились в лес за грибами и ягодами, но не все смогли самостоятельно найти дорогу обратно. В МЧС напомнили: перед походом в лес важно подготовиться и предупредить близких.

Источник: Pchela.News

В Сосновском округе возле посёлка Заварухино спасатели искали мужчину 70 лет, который ушёл за грибами без телефона и заблудился. Сотрудники МЧС России обнаружили его лишь вечером. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.

Ещё один случай произошёл в Троицком округе рядом с посёлком Каменная Санарка. Мужчина 52 лет и семилетняя девочка потерялись во время похода за ягодами. Их нашли другие любители леса и проводили до автомобиля.

В районе города Миньяр Ашинского округа две 73-летние женщины также заблудились во время сбора грибов. Утром они самостоятельно вышли к садовому товариществу.

Кроме того, в Чебаркульском округе продолжаются поиски женщины 77 лет, которая ушла на прогулку в районе санатория «Кисегач».

Спасатели призывают южноуральцев внимательнее относиться к подготовке перед походом в лес.

Перед прогулкой необходимо сообщить родственникам, куда вы направляетесь и когда планируете вернуться. С собой стоит взять заряженный телефон, воду, небольшой запас еды, спички или зажигалку, нож, фонарик, свисток и аптечку при необходимости. Также специалисты советуют выбирать яркую одежду — так человека легче заметить во время поисков.

Если вы всё же потерялись, главное — сохранять спокойствие. Нужно остановиться, позвонить по номеру 112, сообщить о ситуации и по возможности оставаться на одном месте. Разведённый костёр поможет спасателям быстрее вас обнаружить.

Мышьяк и свинец в корзине: ранее в Челябинской области заявили об опасности сбора грибов даже в глухих лесах.

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