Прокуратура контролирует права жителей Таганрога, находящихся в ПВР после атаки БПЛА

Прокуратура Ростовской области взяла на контроль вопросы соблюдения прав жителей Таганрога, которые находятся в пункте временного размещения после атаки беспилотных летательных аппаратов в ночь на 10 июля. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
Прокурор города Роман Коломойцев лично контролирует ситуацию на месте. Ведомство следит за обеспечением эвакуированных необходимыми условиями и соблюдением их законных прав.
Напомним, что в пункте временного размещения в Таганроге находятся 44 человека, из них семь детей. Им оказывается вся необходимая помощь.
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