Якутия представила гастрономический потенциал на форуме в Новосибирске

Гастрономический потенциал Республики Саха (Якутия) представили на IV форуме сибирского гостеприимства «Дикоросы», который проходит с 9 по 12 июля в Новосибирске. Участие в таких мероприятиях отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации главы и правительства региона.
Якутию представляют бренд-шеф и директор по маркетингу национального комплекса гостеприимства «Тыгын Дархан» Николай и Валерия Атласовы. Главным гастрономическим символом презентации стала строганина — один из самых узнаваемых брендов региона, отражающий уникальные климатические и культурные особенности Севера. Якутская команда также примет участие в обмене опытом, мастер-классах и дегустациях на площадке «Дикоросы. Гастрономическая карта России».
В форуме участвуют рестораторы и шеф-повара со всей страны. Гости могут узнать о современных подходах к сохранению кулинарных традиций и адаптации их для туристов. Среди представленных форматов — «Русский завтрак», «Невестины блинки», «Шахтерский тормозок», «Набор полярника» и «Сибирское чаепитие».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.