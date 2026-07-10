Реконструкцию улицы Вайнера разделят на два-три этапа

Основной этап реконструкции на участке от проспекта Ленина до улицы Малышева завершится к началу осени — тогда будут убраны строительные ограждения и полностью открыто движение для пешеходов. «В следующем строительном сезоне работа над проектом будет продолжена. Дальнейшая реализация зависит от итогового проектирования: объект может быть разделен на два или три этапа. Рассчитываем, что в течение ближайших двух лет реконструкция Уральского Арбата будет полностью завершена», — сказал первый заммэра Рустам Галямов.