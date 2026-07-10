Алексей Федорченко и «Тихие смыслы»: Объявлены победители фестиваля «Горький фест»

Лучший фильм — «Тихие смыслы», Александра Андронова и Антон БелоусовЛучшая режиссура — «Мифы о Гефесте, боге и стройотряде», Алексей ФедорченкоЛучшая актерская работа, приз имени Евгения Евстигнеева — «Что ты здесь видишь?», Александр Гридин и Мария ЛукьяноваЛучшая драматургия — «Снежинка и снеговик», Виталий СуслинЛучшее изобразительное решение — «Братья», Анна Далингер и Станислав ТихонравовЛучшее музыкальное решение — «Ось», Наталья ГришанинаСпециальное упоминание жюри «За смелость петь пловцам» — «Лето будет общим», Даниил МеркуловПриз зрительских симпатий «Мы сходимся в одном» — «Мон», Софья ЧигироваСпециальный приз за вклад в развитие современного российского кинематографа — режиссер Клим Шипенко.