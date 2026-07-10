Алексей Федорченко и «Тихие смыслы»: Объявлены победители фестиваля «Горький фест»

Кинофестиваль «Горький фест» — 2026 завершился в Нижнем Новгороде. Две награды получила документальная лента «Тихие смыслы» Александры Андроновой и Антона Белоусова. Жюри вручило ей приз как «Лучшему фильму». Также картина получила специальный приз.
«Тихие смыслы» — фильм об актерах Нижегородского театра юного зрителя (ТЮЗ), которые репетируют пьесу «Сотворившая чудо» Уильяма Гибсона. Для того, чтобы точнее понять своих персонажей и войти в новые роли, они решают поближе познакомиться с миром слепых и глухих.
Награду за «Лучшую режиссуру» вручили Алексею Федорченко, снявшему фильм «Мифы о Гефесте, боге и стройотряде».
А в номинации «Лучшая актерская работа» победу разделили Александр Гридин и Мария Лукьянова из картины «Что ты здесь видишь?».
Вот полный список победителей кинофестиваля «Горький фест» — 2026:
Лучший фильм — «Тихие смыслы», Александра Андронова и Антон БелоусовЛучшая режиссура — «Мифы о Гефесте, боге и стройотряде», Алексей ФедорченкоЛучшая актерская работа, приз имени Евгения Евстигнеева — «Что ты здесь видишь?», Александр Гридин и Мария ЛукьяноваЛучшая драматургия — «Снежинка и снеговик», Виталий СуслинЛучшее изобразительное решение — «Братья», Анна Далингер и Станислав ТихонравовЛучшее музыкальное решение — «Ось», Наталья ГришанинаСпециальное упоминание жюри «За смелость петь пловцам» — «Лето будет общим», Даниил МеркуловПриз зрительских симпатий «Мы сходимся в одном» — «Мон», Софья ЧигироваСпециальный приз за вклад в развитие современного российского кинематографа — режиссер Клим Шипенко.