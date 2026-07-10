На Дону средняя зарплата в гостиничном бизнесе выросла на 4%

Значительней всего за год поднялась средняя зарплата хостесов — на 31%: с 48,5 тыс. руб. в 2025 году до 63,5 тыс. руб. в 2026 году. Следом по росту зарплат на 18% (с 59,1 тыс. руб. до 70 тыс. руб.) идут менеджеры по туризму. Замыкают тройку лидеров по росту зарплат уборщики. В 2025 году средняя зарплата этого персонала составляла 34,8 тыс. руб., в 2026 году она выросла на 14%, до 39,7 тыс. руб.