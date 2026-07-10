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Школьникам 12 октября расскажут о теме отцовства, сообщили в Госдуме

Майданов: школьникам расскажут о теме отцовства и семьи в преддверии Дня отца.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. «Разговоры о важном» по теме отцовства и семьи пройдут 12 октября в российских школах в преддверии Всероссийского дня отца, рассказал депутат Госдумы, народный артист РФ Денис Майданов.

Всероссийский день отца в 2026 году в России празднуется 18 октября. Праздник отмечается ежегодно согласно указу президента РФ Владимира Путина.

«У нас уже есть победа: министерство просвещения эту неделю (в преддверии Дня отца — ред.) начнет с “Урока о важном”, который пройдет во всех школах и будет посвящен теме отцовства и теме семьи», — сказал Майданов в ходе церемонии награждения премией «Отцовское признание» Всероссийской общественной организации «Союз отцов».

В беседе с РИА Новости Майданов уточнил, что вся неделя перед празднованием Дня отца будет посвящена теме отцовства. По его словам, «Разговоры о важном» в школах по этой теме станут с этого года традицией.

«Вся неделя, которая финализируется календарным Днем отца, будет неделей отцовской активности, отработкой этой повестки по всем направлениям», — сказал депутат.

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