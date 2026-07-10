Школьникам 12 октября расскажут о теме отцовства, сообщили в Госдуме

«У нас уже есть победа: министерство просвещения эту неделю (в преддверии Дня отца — ред.) начнет с “Урока о важном”, который пройдет во всех школах и будет посвящен теме отцовства и теме семьи», — сказал Майданов в ходе церемонии награждения премией «Отцовское признание» Всероссийской общественной организации «Союз отцов».