В Красноярске усилят контроль за лихачами и нетрезвыми водителями в выходные

В предстоящие выходные, 11 и 12 июля, инспекторы полка ДПС Красноярска перейдут на усиленный режим работы. Сотрудники проведут профилактические рейды, направленные на снижение аварийности и пресечение грубых нарушений ПДД. Основной упор будет сделан на загородные трассы. В рамках операции «Скрытый патруль» экипажи будут выявлять водителей, совершающих опасные маневры, прежде всего — выезжающих на полосу встречного движения. По данным краевой Госавтоинспекции, с начала 2026 года 900 автомобилистов уже допустили это нарушение, что привело к 15 ДТП с пострадавшими. Кроме того, пройдут проверки на состояние опьянения. За нетрезвое вождение предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав до двух лет. Инспекторы также проверят правила перевозки детей и пользователей электросамокатов и других СИМ.