20% нижегородцев работают во время отпуска

Чтобы временно прервать связь с коллегами и партнерами, жители используют в социальных сетях «отпускные» аватарки: они информируют об отсутствии на рабочем месте. Регулярно их устанавливают 6% респондентов. По информации экспертов, больше таких аватарок можно найти у представителей сферы автобизнеса, маркетологов, работников сферы туризма и общепита, высшего и среднего менеджмента.