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20% нижегородцев работают во время отпуска

Еще 24% жителей периодически подключаются к задачам по собственному желанию.

20% жителей Нижегородской области рассказали о работе во время отпуска. Еще четверть горожан признались, что даже на отдыхе стараются не отрываться от команды и периодически выполнять задачи по собственному желанию. Результаты исследования представили эксперты hh.ru.

В основном на связи с коллективом остаются представители автобизнеса, высшего и среднего менеджмента, а также работники искусства и медиа. Минимизируют контакт с коллегами 57% опрошенных нижегородцев. Чаще об этом говорят сотрудникам из сферы добычи сырья, медики, рабочий персонал и айтишники.

Как выяснили аналитики, в большинстве нижегородских компаний не принято отвлекать сотрудников от отдыха. В 36% случаях с сотрудниками могут связаться по срочным вопросам.

Чтобы временно прервать связь с коллегами и партнерами, жители используют в социальных сетях «отпускные» аватарки: они информируют об отсутствии на рабочем месте. Регулярно их устанавливают 6% респондентов. По информации экспертов, больше таких аватарок можно найти у представителей сферы автобизнеса, маркетологов, работников сферы туризма и общепита, высшего и среднего менеджмента.

Ранее мы писали, что нижегородский кадровый центр трудоустроил 293 подростка из многодетных семей.