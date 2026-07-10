20% нижегородцев работают во время отпуска

20% жителей Нижегородской области рассказали о работе во время отпуска. Еще четверть горожан признались, что даже на отдыхе стараются не отрываться от команды и периодически выполнять задачи по собственному желанию. Результаты исследования представили эксперты hh.ru.
В основном на связи с коллективом остаются представители автобизнеса, высшего и среднего менеджмента, а также работники искусства и медиа. Минимизируют контакт с коллегами 57% опрошенных нижегородцев. Чаще об этом говорят сотрудникам из сферы добычи сырья, медики, рабочий персонал и айтишники.
Как выяснили аналитики, в большинстве нижегородских компаний не принято отвлекать сотрудников от отдыха. В 36% случаях с сотрудниками могут связаться по срочным вопросам.
Чтобы временно прервать связь с коллегами и партнерами, жители используют в социальных сетях «отпускные» аватарки: они информируют об отсутствии на рабочем месте. Регулярно их устанавливают 6% респондентов. По информации экспертов, больше таких аватарок можно найти у представителей сферы автобизнеса, маркетологов, работников сферы туризма и общепита, высшего и среднего менеджмента.
Ранее мы писали, что нижегородский кадровый центр трудоустроил 293 подростка из многодетных семей.