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Пять человек пострадали в столкновении автобуса и минивэна в Ростовской области

На трассе «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск» произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали четверо человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Источник: Коммерсантъ

На трассе «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск» произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали четверо человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

По предварительным данным, утром 10 июля водитель автобуса ПАЗ-32053 двигался со стороны Волгодонска в направлении Ростова-на-Дону. При повороте налево с автобусом столкнулся минивэн Hyundai H-1, который совершал обгон в запрещенном для этого месте.

В ГАИ сообщили, что в результате ДТП пострадали четыре пассажира микроавтобуса Hyundai H-1. По информации регионального минздрава, четверо пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в городскую больницу скорой медицинской помощи (ГБСМП) в Волгодонска. Еще один пациент в тяжелом состоянии доставлен в Центральную районную больницу Багаевского района.