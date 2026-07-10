Пять человек пострадали в столкновении автобуса и минивэна в Ростовской области

В ГАИ сообщили, что в результате ДТП пострадали четыре пассажира микроавтобуса Hyundai H-1. По информации регионального минздрава, четверо пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в городскую больницу скорой медицинской помощи (ГБСМП) в Волгодонска. Еще один пациент в тяжелом состоянии доставлен в Центральную районную больницу Багаевского района.