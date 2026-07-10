Красноярские ученые выяснили, какие деревья не переживут потепление в Сибири

Они изучили ДНК лиственницы сибирской из 37 районов, от Заполярья до Алтая и Саян. Оказалось, что часть деревьев генетически не готова к быстрым изменениям климата. В зоне риска оказались популяции на Урале, в субполярных районах, а также в высокогорьях Алтая и Саян.