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Красноярские ученые выяснили, какие деревья не переживут потепление в Сибири

Красноярские ученые выяснили, какие лиственничные леса Сибири могут сильнее всего пострадать из-за потепления.

Красноярские ученые выяснили, какие лиственничные леса Сибири могут сильнее всего пострадать из-за потепления. Исследование провели специалисты Красноярского научного центра СО РАН и Сибирского федерального университета.

Они изучили ДНК лиственницы сибирской из 37 районов, от Заполярья до Алтая и Саян. Оказалось, что часть деревьев генетически не готова к быстрым изменениям климата. В зоне риска оказались популяции на Урале, в субполярных районах, а также в высокогорьях Алтая и Саян.

По прогнозам, к концу века в некоторых местах потепление может достигнуть 6−7 градусов, и деревья могут не успеть приспособиться.

При этом часть центральных и южных популяций оказалась более устойчивой. Их семена в будущем могут использовать для восстановления лесов.

«Мы обнаружили, что климатическая уязвимость лиственницы распределена по всему ареалу вида крайне неоднородно», — рассказала кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории геномных исследований и биотехнологии ФИЦ КНЦ СО РАН Серафима Новикова.

По словам ученых, результаты помогут понять, какие леса нужно защищать в первую очередь. Исследование опубликовано в журнале Forests.