На ярмарке трудоустройства в Бурятии предложили более 2 тысяч вакансий

«Всероссийская ярмарка трудоустройства в Республике Бурятии еще раз подтвердила свою значимость как реальный инструмент для поиска работы в различных отраслях экономики. Это уникальная возможность для всех, кто хочет изменить свою жизнь к лучшему и сделать шаг к успешной карьере. Не упустите шанс участвовать в следующих ярмарках и открывать новые горизонты!» — отметил руководитель республиканского агентства занятости населения Александр Башкирцев.