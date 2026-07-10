На ярмарке трудоустройства в Бурятии предложили более 2 тысяч вакансий

Свыше 70 предприятий Бурятии представили более 2 тысяч вакансий на федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Она прошла 26 июня по национальному проекту «Кадры», сообщили в республиканском агентстве занятости населения.
Особый акцент на ярмарке был сделан на студентах и школьниках, желающих найти подработку на лето. Также в тематических консультационных зонах приняли участие участники СВО и члены их семей, люди с инвалидностью и те, кто хочет организовать свое дело или получить новую профессию.
Кроме того, состоялось награждение победителя регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт», утвержденной для поддержки ветеранов СВО. Им стал Эрдэм Батомункуев.
«Всероссийская ярмарка трудоустройства в Республике Бурятии еще раз подтвердила свою значимость как реальный инструмент для поиска работы в различных отраслях экономики. Это уникальная возможность для всех, кто хочет изменить свою жизнь к лучшему и сделать шаг к успешной карьере. Не упустите шанс участвовать в следующих ярмарках и открывать новые горизонты!» — отметил руководитель республиканского агентства занятости населения Александр Башкирцев.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.