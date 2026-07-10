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Как записать ребёнка в школу не по месту прописки в Волгограде?

Заявление принимают на Госуслугах до 5 сентября — чем раньше подадите, тем больше шансов попасть в выбранную школу.

Заявление принимают на Госуслугах до 5 сентября — чем раньше подадите, тем больше шансов попасть в выбранную школу.

С 6 июля по 5 сентября волгоградцы могут подать заявление для записи ребёнка в школу не по месту регистрации.

Чем раньше родители подадут заявление на сайте Госуслуг, тем больше шансов на зачисление в выбранную школу — её надо выбрать из списка. Необходимые данные автоматически поступят в заявление из профиля, но их надо проверить перед отправкой заявления. Школа может запросить подтверждающие документы. Отслеживайте заявление на Госуслугах.