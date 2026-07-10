Как записать ребёнка в школу не по месту прописки в Волгограде?

Чем раньше родители подадут заявление на сайте Госуслуг, тем больше шансов на зачисление в выбранную школу — её надо выбрать из списка. Необходимые данные автоматически поступят в заявление из профиля, но их надо проверить перед отправкой заявления. Школа может запросить подтверждающие документы. Отслеживайте заявление на Госуслугах.