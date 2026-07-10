Суд освободил из-под ареста активы волгоградского экс-депутата Савченко

Это, впрочем, не означает, что в прокуратуре вовсе откажутся от своих намерений. Только за июнь 2026 года только в Волгоградской области в доход государства были изъяты в частности 164 млн рублей у экс-депутата облдумы Станислава Короткова, 21 млн рублей у четверых волгоградцев, занимавшихся незаконной банковской деятельностью, и даже лодка и два весла у пояманных на незаконной ловле рыбы станичников.