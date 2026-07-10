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Суд освободил из-под ареста активы волгоградского экс-депутата Савченко

Ранее надзорный орган заподозрил экс-парламентария в лоббировании интересов крупнейшего российского производителя подшипников.

Лефортовский райсуд Москвы не стал рассматривать иск Генпрокуратуры к бывшему депутату от Волгоградской области Олегу Савченко. Активы ГК «Европейская подшипниковая корпорация» («ЕПК») освобождены из-под ареста.

Ранее надзорный орган заподозрил экс-парламентария в лоббировании интересов крупнейшего российского производителя подшипников. И потребовал обратить в доход государства два предприятия «ЕПК».

Иск должны были рассмотреть 10 июля, однако, по данным kommersant.ru, суд решил, что заявление Генпрокуратуры было принято к производству необоснованно, так как надзорное ведомство при его подаче не сумело соблюсти требования законодательства о противодействии коррупции.

Это, впрочем, не означает, что в прокуратуре вовсе откажутся от своих намерений. Только за июнь 2026 года только в Волгоградской области в доход государства были изъяты в частности 164 млн рублей у экс-депутата облдумы Станислава Короткова, 21 млн рублей у четверых волгоградцев, занимавшихся незаконной банковской деятельностью, и даже лодка и два весла у пояманных на незаконной ловле рыбы станичников.

На 13 июля назначено заседание по иску к замначальника Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора Александру Галушкину — его не спасло то, что имущество он записал на маму.