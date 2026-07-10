Хоккеем в Беларуси занимаются почти семь тысяч человек

На сегодняшний день в системе подготовки хоккеистов задействованы 32 организации физической культуры и спорта, в том числе 29 специализированных учебно-спортивных учреждений. Общая численность занимающихся составляет 6 986 спортивных учащихся, это на 546 человек больше, чем годом ранее.