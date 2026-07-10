Хоккеем в Беларуси занимаются почти семь тысяч человек

Он отметил, что хоккей с шайбой занимает особое место в системе национальных видов спорта Беларуси, являясь одним из наиболее массовых. По словам председателя, хоккей формирует устойчивый патриотический интерес широкой аудитории болельщиков и обеспечивает международный престиж страны на спортивной арене.
На сегодняшний день в системе подготовки хоккеистов задействованы 32 организации физической культуры и спорта, в том числе 29 специализированных учебно-спортивных учреждений. Общая численность занимающихся составляет 6 986 спортивных учащихся, это на 546 человек больше, чем годом ранее.
Он уточнил, что учебно-тренировочный процесс обеспечивает 327 тренеров-преподавателей, а в детско-юношеских соревнованиях участвуют 160 команд, включая женские.
По словам Богдановича, федерация хоккея ведет системную работу по профессиональному развитию детских тренеров: внедрена система лицензирования, обязательное дополнительное обучение и сдача внутреннего экзамена, регулярно проводятся онлайн-семинары и учебно-тренировочные лагеря.
Председатель ФХБ подчеркнул, что развитие женского хоккея остается одним из направлений деятельности федерации, демонстрируя впечатляющую динамику.
«Число занимающих девочек выросло и составило порядка 400 человек. В детско-юношеской лиге соревновались сразу четыре женских команды, в то время как годом ранее была представлена только одна», — добавил он.