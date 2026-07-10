Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт ответил на жалобы калининградских водителей на сужение полос и островки безопасности

Подобные меры не снижают пропускную способность.

Источник: Клопс.ru

Сужение полос и установка островков безопасности не должны привести к новым пробкам в Калининграде. Такое мнение высказал в эфире программы «Дом Советов» эксперт в области организации дорожного движения Василий Вишневский в пятницу, 10 июля.

По словам специалиста, водителей часто раздражают такие изменения. Кажется, что машины едут медленнее.

«Сужение полосы движения с 3,75 до трёх метров пропускную способность вообще никак не меняет. И с точки зрения городского движения никаких заторов не происходит», — развеял эти опасения Вишневский.

Эксперт отметил, что эти меры нужны для того, чтобы водители снижали скорость. Вишневский привёл пример из Южно-Сахалинска: на широкой улице, где происходили смертельные ДТП и наезды на пешеходов, сузили дорогу, сделали велополосы и островки безопасности на каждом переходе.

«Пьяный водитель плохо контролирует ширину полосы, и он, как правило, вылетает на препятствие. И вот такими мерами тоже можно с ними бороться», — объяснил эксперт.

По мнению Вишневского, безопасность важнее дискомфорта: «Спрашивают только выживших. У погибших не спрашивают, надо ли было сужать дорогу или нет».

В Калининграде начали устанавливать островки безопасности на ряде крупных улиц. Автомобилисты критически отнеслись к такому решению. Другая инициатива администрации — сокращение ширины полос. Подобное можно заметить на пересечении 9 Апреля и Фрунзе, а вскоре разметку изменят и в районе Рыбной деревни.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше