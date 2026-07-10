Эксперт ответил на жалобы калининградских водителей на сужение полос и островки безопасности

Эксперт отметил, что эти меры нужны для того, чтобы водители снижали скорость. Вишневский привёл пример из Южно-Сахалинска: на широкой улице, где происходили смертельные ДТП и наезды на пешеходов, сузили дорогу, сделали велополосы и островки безопасности на каждом переходе.