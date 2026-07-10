Мёд, уха и шествие Нептуна: на Куршской косе в июле отметят два больших праздника

На «Ремесленной стороне» — продажа сувениров и мастер-классы. Гостям предложат гончарное дело и керамику, прядение и ткачество, древнерусскую вышивку, изготовление тряпичных кукол, резьбу и роспись по дереву, плетение из крафт-лозы и масляную живопись. Там же будет работать музей «Древняя Самбия» — экспозиция о быте и ремёслах жителей косы.