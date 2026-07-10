Во Владикавказе прошла образовательная смена «Коды Курчатова»

Летняя образовательная смена «Коды Курчатова» проводилась с 6 по 10 июля на базе центра «Вершина» во Владикавказе, сообщили в Министерстве образования и науки Республики Северная Осетия — Алания. Школьники познакомились с ведущими учеными страны, что отвечает задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
Участники смены учились у людей, которые определяют вектор развития науки и технологий в России, перенимая их практический опыт и наблюдая за тем, как фундаментальные исследования превращаются в реальные прикладные задачи. Команда преподавателей представляла Научно-исследовательский институт системных исследований (входит в «Курчатовский институт»). Направления обучения охватывали передовые области: программирование, информатику, ядерную медицину и радиологию.
«Для наших ребят это невероятный шанс прикоснуться к большой науке, не уезжая далеко от дома. Когда урок по программированию или ядерной физике ведет человек, который стоял у истоков этих технологий в стране, это меняет сознание ребенка. Мы благодарны нашим коллегам из “Курчатовского института” за сотрудничество, открытость и готовность делиться знаниями. Такие проекты напрямую работают на будущее нашей республики, мотивируя молодежь выбирать инженерные и научные специальности», — отметила директор образовательного центра «Вершина» Залина Вардашева.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.