Во Владикавказе прошла образовательная смена «Коды Курчатова»

«Для наших ребят это невероятный шанс прикоснуться к большой науке, не уезжая далеко от дома. Когда урок по программированию или ядерной физике ведет человек, который стоял у истоков этих технологий в стране, это меняет сознание ребенка. Мы благодарны нашим коллегам из “Курчатовского института” за сотрудничество, открытость и готовность делиться знаниями. Такие проекты напрямую работают на будущее нашей республики, мотивируя молодежь выбирать инженерные и научные специальности», — отметила директор образовательного центра «Вершина» Залина Вардашева.