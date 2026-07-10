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В Таганроге ввели режим ЧС в границах территорий ударов БПЛА

В Таганроге Ростовской области после налета украинских беспилотников введен локальный режим ЧС в границах территорий, которые были атакованы. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

В Таганроге Ростовской области после налета украинских беспилотников введен локальный режим ЧС в границах территорий, которые были атакованы. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Уже проведена эвакуация жителей домов, которые попали в зону ЧС. В пункте временного размещения находятся 44 человека, из них семеро — дети. Людям оказывают всю необходимую помощь.

Тем временем экстренные службы стянулись в Азовский район, Азов и Таганрог, чтобы локализовать пожары и не допустить распространение огня, вызванного БПЛА. Этот момент особенно важен с учетом еще и жаркой погоды, отметил Слюсарь.

Основная нагрузка легла на плечи МЧС. Собственникам объектов, которые повреждены от налета БПЛА, поручили максимально содействовать работе спасателей и пожарных.

Атака на Таганрог началась накануне поздно вечером. В течение ночи вся Ростовская область подверглась массированному налету дронов ВСУ: их сбивали и над Таганрогом, и над Азовом, а также Азовским и Матвеево-Курганским районами.

Непосредственно в Азове в результате налета начался пожар на двух объектах хранения нефтепродуктов. В Таганроге из-за падения обломков БПЛА получил повреждения частный дом — в нем выбило окна и двери, также загорелся Морской порт. Помимо этого, произошло возгорание на крыше одного из административных зданий. Еще одно адмздание загорелось в селе Кагальник Азовского района.

Власти ведут ликвидацию последствий — многие очаги возгорания были потушены сразу же. Пострадавших в результате атаки нет.

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