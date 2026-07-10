Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородский омбудсмен помогла вдове бойца СВО добиться выплат на детей

Гражданке Беларуси отказали в выплатах из-за отсутствия у детей регистрации на территории России.

Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына помогла гражданке Беларуси получить положенные выплаты на детей участника специальной военной операции. Об этом омбудсмен сообщила в своем MAX-канале.

Женщина, воспитывающая двоих детей, обратилась за помощью после того, как назначенные выплаты фактически не производились. Ее супруг заключил контракт и пропал без вести в мае 2025 года, а в апреле 2026 года семья получила свидетельство о его смерти. Несмотря на изданный еще в августе 2025 года приказ о назначении ежемесячной социальной выплаты детям, семье отказали из-за отсутствия у детей регистрации на территории России.

После обращения омбудсмена были направлены официальные запросы в военную прокуратуру. В результате все невыплаченные суммы были начислены семье в полном объеме за весь период с момента пропажи военнослужащего.

Ранее сообщалось, что участники программы «Время героев» стажировались в Нижегородской области.