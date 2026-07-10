Нижегородский омбудсмен помогла вдове бойца СВО добиться выплат на детей

Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына помогла гражданке Беларуси получить положенные выплаты на детей участника специальной военной операции. Об этом омбудсмен сообщила в своем MAX-канале.
Женщина, воспитывающая двоих детей, обратилась за помощью после того, как назначенные выплаты фактически не производились. Ее супруг заключил контракт и пропал без вести в мае 2025 года, а в апреле 2026 года семья получила свидетельство о его смерти. Несмотря на изданный еще в августе 2025 года приказ о назначении ежемесячной социальной выплаты детям, семье отказали из-за отсутствия у детей регистрации на территории России.
После обращения омбудсмена были направлены официальные запросы в военную прокуратуру. В результате все невыплаченные суммы были начислены семье в полном объеме за весь период с момента пропажи военнослужащего.
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