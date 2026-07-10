Нижегородский омбудсмен помогла вдове бойца СВО добиться выплат на детей

Женщина, воспитывающая двоих детей, обратилась за помощью после того, как назначенные выплаты фактически не производились. Ее супруг заключил контракт и пропал без вести в мае 2025 года, а в апреле 2026 года семья получила свидетельство о его смерти. Несмотря на изданный еще в августе 2025 года приказ о назначении ежемесячной социальной выплаты детям, семье отказали из-за отсутствия у детей регистрации на территории России.