Заместители курского губернатора Хинштейна получат двойные должности

Также депутаты внесли изменения, обеспечивающие главам муниципальных образований государственные гарантии как лицам, замещающим государственную должность. Помимо этого, предложено продлить срок полномочий представительных органов сельских и городских поселений до истечения срока полномочий представительного органа соответствующего муниципального района, но не более чем на два года.