Мошенники обманули 227 нижегородцев под предлогом замены газового оборудования

По фабуле дела в 2023—2024 годах обвиняемые ходили по квартирам и представлялись сотрудниками газовой службы. После осмотра оборудования они утверждали, что оно неисправно, и вынуждали нижегородцев заключать договоры на замену техники под угрозами штрафов и отключения газа. Цены на услуги были завышены, отметили в МВД.