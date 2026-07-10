В Таганроге эвакуировали местных жителей из-за ночных ударов ВСУ

Кроме того, 10 июля в Краснодарском крае после падения обломков беспилотника произошел пожар на территории ~Ильского нефтеперерабатывающего завода~. Он уже неоднократно подвергался атакам. Последний пожар на предприятии произошел в начале июня, а до этого возгорания фиксировались в феврале и в новогоднюю ночь. По данным властей, во всех случаях технологические процессы предприятия удавалось сохранить, а пострадавших не было.