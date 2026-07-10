В Донецкой республике действуют 9 виртуальных концертных залов

Министр культуры Михаил Желтяков отметил, что благодаря современному оборудованию и высокоскоростному интернету зрители в удалённых городах и посёлках могут слышать музыку в исполнении ведущих российских и мировых коллективов, не выезжая за пределы своего населённого пункта. Работа виртуальных концертных залов направлена на реализацию показателей национального проекта «Семья».