В Донецкой республике действуют 9 виртуальных концертных залов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Инициатива появилась в рамках национального проекта «Культура». За первое полугодие 2026 года проведено более 50 трансляций, которые посетили свыше 1600 человек.
Виртуальные концертные залы работают на базе Донецкой государственной академической филармонии, школ искусств и культурных центров в Макеевке, Дебальцево, Шахтёрске, Торезе, Кировском, Волновахе, Енакиево и Мариуполе.
Министр культуры Михаил Желтяков отметил, что благодаря современному оборудованию и высокоскоростному интернету зрители в удалённых городах и посёлках могут слышать музыку в исполнении ведущих российских и мировых коллективов, не выезжая за пределы своего населённого пункта. Работа виртуальных концертных залов направлена на реализацию показателей национального проекта «Семья».
Об этом сообщил ТГ-канал правительства ДНР.
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