В двух районах Красноярска на 10 дней отключат горячую воду

«За это время нам предстоит испытать 551 километр коммуникаций. Основной способ — гидравлический: подаем в трубы воду пониженной температуры под повышенным давлением, чтобы найти слабые места и отремонтировать их до начала отопительного сезона. Дополнительно применим роботизированный комплекс. Он обследует узкие участки системы, где нужна более точная диагностика. Так проверим еще около 5 километров сетей. Параллельно проведем работы на самой ТЭЦ-3, их невозможно выполнить без остановки горячего водоснабжения у жителей», — рассказали в СГК.