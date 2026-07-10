В двух районах Красноярска на 10 дней отключат горячую воду

С 13 по 22 июля по контуру Красноярской ТЭЦ-3 пройдет проверка теплосетей, сообщили в «Сибирской генерирующей компании».
На 10 дней без горячей воды останется почти весь Советский район и часть Центрального (границы отмечены на карте зеленым цветом).
«За это время нам предстоит испытать 551 километр коммуникаций. Основной способ — гидравлический: подаем в трубы воду пониженной температуры под повышенным давлением, чтобы найти слабые места и отремонтировать их до начала отопительного сезона. Дополнительно применим роботизированный комплекс. Он обследует узкие участки системы, где нужна более точная диагностика. Так проверим еще около 5 километров сетей. Параллельно проведем работы на самой ТЭЦ-3, их невозможно выполнить без остановки горячего водоснабжения у жителей», — рассказали в СГК.
Напомним, с этого года в Красноярске изменились контуры теплоснабжения. Поэтому точные сроки отключения по конкретному адресу лучше проверить на карте или уточнить в своей управляющей компании.
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