Забор преткновения: как калининградцы борются за купленную 23 года назад недвижимость

Жители начали поднимать уже, можно сказать, исторические документы и выяснили очень интересный момент. «В 2003 году, а именно 27 мая, была назначена большая госкомиссия для принятия нашего дома в эксплуатацию, и в ноябре 2003 года он будет ею принят, — продолжает Елена. — К этому моменту наш застройщик уже окончил работу по выданному и утвержденному ему властями разрешению на строительство 12-тиквартирного дома со встроенными административными помещениями и отдельно стоящими стояночными местами, которые являются объектами недвижимого имущества. Тогда же согласно утверждённой схеме было произведено благоустройство придомовой территории. Но буквально за день до работы комиссии — 26 мая — на тот момент мэрия Калининграда вдруг издала постановление об уменьшении площади участка до 0,14 га. Что это было за решение? Левая рука чиновников не знала, что делает правая? Как бы там ни было, 20 с лишним лет об этом решении никто из нас не знал. Более того, владельцы парковочных мест все это время платили налог на эту недвижимость».