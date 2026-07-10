Забор преткновения: как калининградцы борются за купленную 23 года назад недвижимость

В очередной раз в нашем регионе происходит история, когда живешь себе, как говорится, никого не трогаешь, а потом вдруг выясняется: то, что было твоим в течение более 20 лет, тебе больше не принадлежит. Относительно недавно в такую ситуацию попали жители 12-квартирной шестиэтажки по ул. Томской, 22, в областном центре. Они пригласили журналистов «Нового Калининграда» помочь разобраться в проблеме.
«Наш дом был построен в 2003 году, — рассказывает местная жительница Елена Прищеп. — Застройщику на Томской была выделена территория в 0,16 га под жилое здание и крытый надземный паркинг. Но в начале 2025 г. администрация Калининграда неожиданно потребовала от нашей управляющей компании снести со стороны ул. Томской наш забор и примыкающий к нему навес, который является частью стояночных мест. Фактически это означало полную ликвидацию нашей придомовой парковки».
Жители начали поднимать уже, можно сказать, исторические документы и выяснили очень интересный момент. «В 2003 году, а именно 27 мая, была назначена большая госкомиссия для принятия нашего дома в эксплуатацию, и в ноябре 2003 года он будет ею принят, — продолжает Елена. — К этому моменту наш застройщик уже окончил работу по выданному и утвержденному ему властями разрешению на строительство 12-тиквартирного дома со встроенными административными помещениями и отдельно стоящими стояночными местами, которые являются объектами недвижимого имущества. Тогда же согласно утверждённой схеме было произведено благоустройство придомовой территории. Но буквально за день до работы комиссии — 26 мая — на тот момент мэрия Калининграда вдруг издала постановление об уменьшении площади участка до 0,14 га. Что это было за решение? Левая рука чиновников не знала, что делает правая? Как бы там ни было, 20 с лишним лет об этом решении никто из нас не знал. Более того, владельцы парковочных мест все это время платили налог на эту недвижимость».
Елена, к примеру, купила квартиру на Томской в 2004 году. И в ее документах о собственности значится и квартира, и стояночное место на крытом паркинге.
«И 21 год я жила, ничего не зная о таком казусе, — говорит она. — Причем и застройщик долгое время свой офис располагал в нашем же цокольном этаже. Затем компания съехала, и теперь там размещается всем известный “Санкт-Петербург Межрегионгаз”, куда каждый день приезжает большое количество клиентов. Теперь же администрация Калининграда требует от жителей и управляющей организации снести якобы незаконно установленный забор и навес, фактически являющийся частью парковочного места».
Занявшись этой неприятной историей вплотную, собственники вскоре выяснили еще один неожиданный факт. «Оказывается, — продолжает Елена, — в 2014 году администрация провела межевание в районе и без нашего согласия фактически уменьшила территорию земельного участка, выделенного в 2001 году для постройки нашего дома и согласованную ими же схему благоустройства территории. О процедуре никто из жителей не знал. Видимо, в УК — тоже. Потому что после этого мы еще более 10 лет прожили в счастливом неведении».
При этом вокруг дома № 22 на Томской, на прилегающей ул. Пионерской и во всех ближайших окрестностях сегодня паркуются многочисленные посетители женской консультации Ленинградского района и клиенты «Санкт-Петербург Межрегионгаза», а также Института повышения квалификации.
«Однажды у нас сломались ворота, и наш открытый на тот момент двор заполонили чужие машины! Вставали даже под навес парковки! Мы не могли въехать в собственный двор», — поясняет Елена.
В этой истории возник очень интересный момент. В большинстве квартир проживают жители пенсионного возраста, а также инвалиды. У них нет сил бороться с городской властью. Кроме того, многие, по словам Елены, до сих пор не верят, что после 20-летнего законного пользования купленным на свои деньги паркингом от людей требуют его демонтажа, т.е. фактической ликвидации.
Зато в доме, как оказалось, есть собственность у ОАО «РЖД», которая покупалась также со стояночными местами. И эта компания подала в суд на администрацию города с требованием выделить без торгов, но за плату место под паркинг на том самом участке, которой был закреплен за домом еще в 2001-м, но сегодня считается городскими властями землей общего пользования.
Тем самым был создан прецедент для остальных владельцев парковок в доме.
Пока решение суда еще только ожидалось, «Новый Калининград» обратился в горадминистрацию, чтобы там разъяснили сложившуюся ситуацию. Как пояснил редакции председатель комитета муниципального контроля Константин Габичев, все началось с обращения еще в 2023 году ГП КО «Водоканал» по поводу того, что у специалистов данной организации отсутствует доступ к инженерным коммуникациям для проведения ремонтных работ на сети водопровода.
«Комитетом был проведен осмотр ограждений и навеса над паркингом у дома No 22 по ул. Томской… Установлено, что на части территории без правовых оснований расположены два ограждения и металлический навес. В отношении двух ограждений комитетом изданы два распоряжения от 21.04.2025 “О демонтаже и (сносе) ограждения в районе дома No 22 по ул. Томской”, — уточнил Габичев.
Более того, утверждают в горадминистрации, забор и навес над паркингом внесены в перечень самовольно возведенных некапитальных строений.
«Собственники помещений в доме No 22 по ул. Томской обратились в Арбитражный суд с заявлением о признании распоряжений незаконными, — продолжили в администрации. — В свою очередь, администрация тоже обратилась в суд с заявлением к ООО “Жилищный Трест-Лучший дом” и собственникам дома с требованием снести навес. В настоящее время производство по вышеуказанным делам приостановлено в связи с рассмотрением вопроса о праве собственников дома № 22 на часть территории по ул. Томской».
И все же, несмотря на заявления властей про самовольно возведенные постройки, в июне этого года Арбитражный суд вынес решение в пользу РЖД, то есть жителей. В ходе процесса суд изучил и проект дома, согласованный главным архитектором города еще в марте 2003 г., и Постановление мэра Калининграда от 12.11.2003 No 2660 с актом госкомиссии о приемке в эксплуатацию 12-квартирного дома с отдельно стоящими автостоянками и пришел к выводу, что все на Томской, 22, было сделано в границах участка, выделенного застройщику в ноябре 2001 г.
Суд признал незаконным отказ комитета муниципального имущества в продаже участков собственникам стояночных мест (фактически им придется покупать свое же парковочное место повторно), которые в результате уменьшения площади участка оказались за выделенными границами 2001 года. И постановил администрации образовать участок площадью в 7 кв.м. и передать его «РЖД» в собственность за плату, без проведения торгов.
А в тексте решения суд также напомнил, что в соответствии с ч. 1 ст. 198 АПК РФ граждане могут в суде оспаривать и признавать недействительными ненормативные правовые акты, незаконные решения и действия органов власти и должностных лиц, если те нарушают их права и интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
«Мы хотим, — говорит Елена, — чтобы нам оставили возможность пользоваться нашим недвижимым имуществом, законно купленным и зарегистрированным. Почему мы должны страдать из-за того, что кто-то в 2003 году в мэрии что-то некорректно оформил?».
В среду, 7 июля, стало известно, что администрация Калининграда продолжит воевать с жителями. Ее юристы подали апелляционную жалобу. Сам собой напрашивается вопрос: в чьих интересах действуют наши власти — в интересах своих горожан или чьих-то иных? А остальным калининградцам, вероятно, стоит проверить документы на их недвижимость — вдруг землю под их домами тоже когда-то внезапно перемежевали, и теперь она им не принадлежит.
Текст: Ольга Саяпина, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград».