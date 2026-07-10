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Когда истекает срок уплаты налога на доходы физлиц?

ФНС предупреждает: срок уплаты НДФЛ близок, проще всего это сделать на сайте ведомства в личном кабинете.

ФНС предупреждает: срок уплаты НДФЛ близок, проще всего это сделать на сайте ведомства в личном кабинете.

Если в прошлом году вы продали квартиру, сдали комнату или выиграли в лотерею — приготовьтесь отдать долг государству. До 15 июля включительно волгоградцы должны заплатить НДФЛ с доходов, полученных в 2025 году. Об этом предупредили в региональном УФНС.

Это касается тех, кто:

продал недвижимость, которой владел меньше минимального срока;

получил в подарок дорогую вещь не от близкого родственника;

сдавал квартиру и получал деньги напрямую от жильцов;

выиграл в лотерею или азартные игры до 15 тысяч рублей;

получал деньги от зарубежных компаний или частных лиц.

Самый простой способ — зайти в «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС или скачать мобильное приложение «Налоги ФЛ». Там в разделе «Предстоящие платежи» уже видна вся сумма. Можно оплатить картой или сформировать квитанцию. Сервис позволяет заплатить даже за другого человека — например, за ребенка.

Главное — успеть до полуночи 15 июля. С 16-го числа за каждый день просрочки начнут капать пени — 1/300 от ключевой ставки ЦБ.