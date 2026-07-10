Когда истекает срок уплаты налога на доходы физлиц?

Если в прошлом году вы продали квартиру, сдали комнату или выиграли в лотерею — приготовьтесь отдать долг государству. До 15 июля включительно волгоградцы должны заплатить НДФЛ с доходов, полученных в 2025 году. Об этом предупредили в региональном УФНС.