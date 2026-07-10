В башкирском Салавате закрыли пляж на реке Белой

«Под водой могут оказаться опасные предметы и мусор, её качество сейчас ухудшилось. О возобновлении работы пляжа сообщим дополнительно. Просим с пониманием отнестись к временным ограничениям и не пренебрегать правилами безопасности», — обратились к горожанам в мэрии.