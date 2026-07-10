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Синоптики рассказали о погоде в Воронеже и области 11 и 12 июля

Сухой погоды в предстоящие выходные ожидать не стоит.

Источник: АиФ Воронеж

Дождливыми будут предстоящие выходные в Воронежской области. Это следует из актуального метеобюллетеня регионального Гидрометцентра.

В субботу, 11 июля, будет облачно с прояснениями. В столице Черноземья ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ночью температура воздуха составит +15°… +17°, днём — около +22°… +24°.

По области в тёмное время суток осадки пройдут повсеместно. В дневные часы кратковременные дожди ожидаются лишь в отдельных районах. Местами прогремят грозы. Ночью столбики термометров покажут от +14° до +19°, днём — от +22° до +27°.

В воскресенье, 12 июля, будет облачно с прояснениями. В Воронеже ночью синоптики обещают около +12°… +14°, днём — до +22°… +24°. В светлое время суток пройдут кратковременные дожди, грозы.

По области ночью осадки пройдут местами. Днём кратковременные дожди ожидаются повсеместно. Также в некоторых районах прогремят грозы. В тёмное время суток температура воздуха составит от +10° до +15°, в светлое — от +22° до +27°.

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