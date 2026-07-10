Банк предоставит 51,6 млрд рублей на строительство нового металлургического комплекса под поручительство

«Поддержка со стороны финансовых институтов и государства играет ключевую роль в реализации подобных проектов, и мы признательны партнерам за оказанное доверие. Участие ВТБ и ВЭБ.РФ позволило выстроить эффективную финансовую модель и приступить к созданию современного металлургического комплекса, ориентированного на выпуск востребованной и конкурентоспособной продукции. Мы убеждены, что запуск таких производств вносит значимый вклад в развитие промышленности и усиливает позиции России на глобальных рынках. Отдельно благодарим Правительство Российской Федерации и Президента Владимира Владимировича Путина за содействие на каждом этапе», — отметил председатель правления и акционер холдинга «Новосталь-М» Иван Демченко.